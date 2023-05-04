Головне за день. Четверг, 4 травня

Наслідки ворожих обстрілів для енергосистеми, наступальні дії ворога на Донбасі, близько 50 відбитих атак противника, Зеленський в Гаазі, затримання Труханова. Яким запам’ятається 435-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що після перемоги України президента РФ судитимуть у Гаазі. Про це він сказав під час виступу "Немає миру без справедливості для України". Він звернувся до представників громадськості, політичних і експертних кіл Королівства Нідерланди та міжнародних інституцій, розміщених у місті Гаага.

"Ми знаємо, що тривалого миру після перемоги можна досягти завдяки свободі, верховенству права, повноцінному правосуддю. Не гібридного миру. Не призупинення бойових дій на фронті, а справжнього миру", – наголосив він.

6 139 – це кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише за квітень. 207 цивільних, зокрема 17 дітей, загинули. Ще понад 400 мирних громадян були поранені за один місяць – один із 15 місяців повномасштабної війни. Зеленський додав, що лише один російський злочин призвів до решти злочинів – це злочин агресії. За цей злочин потрібна відповідь, а досягти її можна лише через трибунал. Такого, як був у Нюрнберзі.

"Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзського процесу у нові операційні правила. Саме тому ми виступаємо за створення такого трибуналу", – заявив Зеленський, додавши, що, якщо ми хочемо справедливості, то слід не посилатися на недоліки чинного права, а виправляти їх. Сталість миру виникає внаслідок повноцінної справедливості, зокрема щодо вироку проти агресора.

Президент закликав зробити так, щоб справедливість спрацювала. Зеленський наголосив, що цю війну треба зробити останньою в світі – і ми це зробимо.

Візит президента України до Нілерландів не був анонсованим. Учора глава держави перебував у Фінляндії, і звідти він полетів до Гааги. У Гаазі Зеленський зустрівся із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупанти надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Там українські захисники відбили за добу близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Загарбники також завдали цієї доби шістьох ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдали 66 авіаударів та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Також рашисти застосували 24 іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131", 18 із них вдалося знищити.

Натомість авіація Сил оборони завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу росіян. Також знищили чотири ворожі баражуючі боєприпаси "Ланцет". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника та одну станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 травня – в нашій новині.

Ворожі обстріли за минулу добу, 3 травня, пошкодили енергообладнання у семи областях.

“Минула доба була важкою для енергосистеми України. Ворог завдав масованих ракетних та артилерійських обстрілів вздовж всієї лінії фронту. На жаль, вчора під час виконання робіт загинули наші колеги із "Херсонобленерго". Співчуваємо родинам та колегам загиблих і розділяємо їхній біль”, – йдеться в повідомленні Укренерго.

Зазначається, що найбільших уражень зазнало обладнання операторів систем розподілу (обленерго) у Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Магістральні мережі нових пошкоджень не зазнали.

Зазначається, що, попри всі втрати та пошкодження, енергосистема України продовжує працювати збалансовано, дефіцит електроенергії відсутній. Активно працюють гідроелектростанції та електростанції з відновлюваних джерел енергії, що компенсує зменшення частки теплових та атомних електростанцій.

ОБСЄ оприлюднила звіт про порушення і зловживання міжнародним гуманітарним правом та правами людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов’язані з примусовим переміщенням та/або депортацією українських дітей до Російської Федерації. Текст документа оприлюднили на сайті організації.

У звіті йдеться про те, що хоча кількість дітей, яких депортували до країни-агресора, залишається суперечливим питанням, однак Росія та Україна говорять про сотні тисяч осіб.

Експерти ОБСЄ відзначили, що найпоширеніший сценарій переміщення маленьких українців - це депортація під приводом "оздоровлення". Для цього, щоб вивезти дітей, російська влада переконувала, маніпулювала і навіть вдавалася до погроз, лиш би отримати згоду батьків.

Також неповнолітніх громадян України відлучали від рідних під час фільтрації, і, як припускають експерти організації, цілком очевидно, що це було зроблено насильницьким методом.

Росіяни змінюють українським дітям, яких усиновлюють в РФ, імена, прізвища, а також дати і місця народження.

Докладніше – в новині.

Міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП зазначили, що затримання стосується справи одеського "Краяну". 4 травня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора Антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Труханову.

"Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави. ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави", - повідомили в САП.

На виконання рішення обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Подробиці – в новині.

Перша леді України Олена Зеленська прибула на церемонію коронації Його Величності Чарльза ІІІ.

Олена Зеленська вже зустрілась із дружиною прем’єр-міністра Великої Британії та відвідала Британську бібліотеку.

Перша леді України подякувала Британії за підтримку України, зокрема за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.

“Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України”, – наголосила Олена Зеленська.

Вона також відзначила Конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в червні поточного року в Лондоні.

До зустрічі також приєднався голова уряду Великобританії Ріші Сунак.

Церемонія коронації британського монарха Чарльза III відбудеться у суботу, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні о 13:00 за київським часом.

Подробиці – в новині.

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