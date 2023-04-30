Разова акція з нагоди війни. Що не так із навчанням домедичній допомозі в Україні

Про те, як має працювати освітня система з надання домедичної допомоги для цивільних, хто зобов’язаний володіти цими навичками, звідки беруться інструктори та курси, а також як підібрати для себе якісний, LB.ua поговорив із Олегом Картавим та інструктором з домедички Іваном Ніколенком, який також керує напрямом тактичної медицини благодійного фонду "Солом'янські котики".

Насправді навчитися один раз накладати турнікет чи проводити серцево-легеневу реанімацію недостатньо. І ще добре, якщо ви потрапите до професійного інструктора, адже в Україні є шанси наштовхнутися на аматора, який вважає перевірені міжнародні стандарти просто чиєюсь забаганкою, необов’язковою до виконання. Протидіяти цьому практично немає як.

"Я спостерігав великий інтерес до цих курсів двічі у своєму професійному житті: впродовж 2014 року і впродовж 2022 року. Зараз, як і в 2015 році, цікавість йде на спад, тому що громада заспокоюється, війна багато кому починає здаватися чимось далеким", - розповідає Олег Картавий , експерт, інструктор з надання першої допомоги та директор тренінгової компанії "Центр спеціальної підготовки".

Коли ви востаннє проходили курс із надання домедичної допомоги? А перед цим? А що це був за курс? А як обирали інструктора? Б’ємося об заклад, ви не раз за минулий рік чули про домедичну допомогу і турнікети . Це речі, які стали актуальними через повномасштабне вторгнення росіян, адже ризик, що вам знадобиться допомога з зупинки кровотеч (або комусь поряд) зріс у рази.

Фото: Макс Требухов Олег Картавий під час тренінгу.

Звідки беруться інструктори

Олег Картавий прийшов в цю сферу 14 років тому, до цього він працював у лавах ДСНС і в Оперативно-рятувальній службі Києва. Крім того, має диплом медичного коледжу, але, каже, це не показник.

"Бути людиною з медичною освітою і вміти надавати екстрену допомогу - це дві різні речі. В медичних університетах часто цьому не навчають", - пояснює інструктор.

Пройти інструкторський вишкіл тоді було його особистою ініціативою. На той час в Україні були лише курси від "Червоного Хреста", проходив курси за кордоном. Так, у 2010 році отримав фах інструктора Європейської ради реанімації. Згодом почав імплементувати алгоритми надання невідкладної допомоги за європейськими стандартами у власні тренінги, які почав проводити при Службі порятунку Києва.

Іван Ніколенко навчає цивільній медичній допомозі з 2015 року. Спершу співпрацював із Червоним Хрестом, далі долучився до Всеукраїнської ради реанімації. Минулого року з колегами вирішили створювати свій навчальний підрозділ в організації "Солом’янські котики".

"Якщо людина хоче навчати інших домедичці - вона може прийти до представників міжнародних організацій в Україні. Є, наприклад, Американська асоціація серця, Всеукраїнська рада реанімації, Центр спецпідготовки. Приходиш, стукаєш у двері, і ніякого процесу з боку держави", - пояснює Іван.

Фото: detector.media Іван Ніколенко під час тренінгу

Що все ж зі свого боку робить чи регулює держава

В Україні існує нормативно-правова база щодо невідкладної допомоги. Це наказ Міністерства охорони здоров’я №441 від 9 березня 2022 року. Він регламентує 29 порядків надання домедичної допомоги. Спирається наказ на Закон України "Про екстрену медичну допомогу" від 2012 року.

В цьому законі, між іншим, зазначений також перелік професій, представники яких повинні вміти надавати домедичну допомогу. Серед них працівники МВС, рятувальники, пожежні, працівники транспорту.

Крім того, існує наказ МОЗ №1627 від 2019 року, що дає три програми навчання, які повинні пройти люди без медичної освіти: 8-годинна, 40-година і 120-годинна. в цьому наказі є два рівні - інструктор першої допомоги і інструктор догоспітальної допомоги.

"Там прописано, хто з боку держави вважається інструктором, що має досягти цього рівня. Згідно з наказом, людина може тренінг пройти при закладах, які мають на це право з боку МОЗ", - зазначає експерт.

Тобто певний шлях в Україні все ж існує, але він не є легким, додає інструктор.

Фото: facebook/Центр Спеціальної Підготовки

"Бо, по-перше, ці курси мають проводитись при Центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони можуть проводитись при медичних коледжах та медичних вишах. Але, за великим рахунком, вони проводяться достатньо епізодично", - пояснює Олег Картавий.

Через це навіть не всі медичні працівники володіють достатнім рівнем обізнаності в наданні домедичної допомоги, зазначає експерт. Тут вас і нашатирним спиртом пробуватимуть привести до тями, і швидку чекатимуть при кровотечі, і автоматичний зовнішній дефібрилятор не вважатимуть використати за потрібне.

Тим часом, у Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що нині триває впровадження навчання з домедичної допомоги для медиків. В кінці травня, наприклад, готують випустити онлайн-частину навчальної програми - теоретичну. Вона буде доступна на платформі Prometheus, після проходження всіх блоків необхідно буде складати іспит, розповів на Українському форумі з тактичної медицини Олександр Ніколаєв, державний експерт МОЗ.

Друга частина - практична, її проводитимуть на місцях під контролем уже підготовлених інструкторів. Третя - контроль якості, для цього створюватимуть спеціальні екзаменаційні комісії.

Проходити курс потрібно буде раз в п’ять років, а загалом планується запустивши цей механізм на кожні 2 роки.

Фото: facebook/Центр Спеціальної Підготовки

"Цей курс має стати певним скелетом, базисом, на який буде нарощуватись усе інше. А цей базис повинні будуть знати всі медики", - пояснив Ніколаєв.

А що ж з приватними курсами

"Тут все тримається на трьох китах: совість, критичне мислення і репутація. Центри, які хочуть навчати сертифіковано і за міжнародним стандартом, самі стежать за якістю і доказовістю інформації, що подають. Люди, які не мають критичного мислення або думають, що вони найрозумніші чи найхитріші, починають викладати як інструктор.юей, і фіг ти їм що доведеш", - зауважує Іван Ніколенко.

Офіційно ніякої реєстрації для подібних курсів не вимагається. "Солом’янські котики", наприклад, зареєстровані як благодійна організація, з інструкторами вони теж мають оформлену співпрацю. Для них організовують і сертифікацію, наприклад, від американської Національної асоціації екстрених медичних техніків (National Association of Emergency Medical Technicians – NAEMT).

Але якщо хтось раптом надумає організувати свій курс за якоюсь "авторською" програмою - він не зустріне перешкод.

"Те, що інструктора.юей з нами немає вже після розголосу - це хороша історія, але насправді ми не знаємо і не можемо знати, скільки є хороших центрів, а скільки поганих, несистематизованих, непрофесійних. І останніх може бути в рази більше, таких, що просто не медійні", - вважає Ніколенко.

Фото: facebook/Центр Спеціальної Підготовки

Як відрізнити якісний курс від неякісного і як вибрати інструктора

"Перш за все, треба поцікавитись, чи інструктор має сертифікацію від котроїсь із міжнародних організацій: наприклад, Європейської ради реанімації, Американської асоціації серця або державний сертифікат", - пояснює Олег Картавий.

І нагадує: наявність у інструктора медичної освіти не гарантує, що він має якісні знання із домедичної допомоги.

"Інструктор має бути сертифікований саме як інструктор", - додає Картавий.

Крім того, важливо поцікавитися, за якими програмами проводиться курс і чи відповідає він чинному законодавству - згаданими вище документами.

Іван Ніколенко також радить оцінити компетентність інструктора - як він відповідає на запитання аудиторії, чи може доступно пояснити, чому треба робити саме так, а не інакше і підкріпити це доказовою базою.

"Також це людина, яка вміє працювати з аудиторією, з увагою, правильно побудувати курс. Це людина, яка не боїться критики і адекватно реагує на неї", - додає він.

LB.ua додає добірку перевірених центрів і організацій, які проводять курси з домедичної допомоги для цивільних:

Товариство Червоного Хреста в Україні

Навчально-тренувальний відділ при Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Центр спеціальної підготовки

Солом'янські котики

MotoHelp

FAST.

Фото: facebook/Центр Спеціальної Підготовки

Як освітня система щодо надання домедичної допомоги має працювати по-хорошому

Обидва інструктори наголошують: популярність курсів із домедичної допомоги, як і в 2015 році, поступово йтиме на спад, так як очевидна загроза - війна - для значної частини суспільства віддалилася.

"Ми щодня проводимо заняття і з медиками, і з людьми, які не мають медичної освіти. То більшість із цих людей корпоративні, тобто платить власник компанії, де вони працюють. І люди до нас приходять, як на тімбілдинг, вони вже заспокоїлися", - ділиться спостереженнями Олег Картавий.

"Але і курси для цивільних поки збираються ще. Та раніше, якщо до нас була велика черга, то зараз вона, звісно, зменшилася, хоча групи і далі набираються", - розповідає Іван.

Це має бути вибудована ціла система, а не хвилеподібні епізоди із зацікавленням до курсів, вважає Картавий.

"В деяких країнах Європи курси, які навчають людей першої допомоги, можуть впроваджувати ще з початкової школи або якісь елементи цих навчань можуть бути імплементовані в гру дітей в дитячому садочку. Це 5-6-7 років", - пояснює він.

Тобто спершу дитину вчать елементарним діям: як поводитися при опіку, чи якщо хтось знаходиться в безсвідомому стані, коли потрібно покликати дорослих. Адже вчити дитину серцево-легеневій реанімації немає сенсу, якщо вона не розуміє, що таке процес вмирання тіла, каже експерт.

Фото: facebook/Центр Спеціальної Підготовки

"А далі підлітки і дорослі мають проходити подібні вишколи регулярно. Це встановлюється державою і сферою діяльності цієї людини. Курси мають бути системними - раз на 2-3 роки людина має проходити підвищення кваліфікації і до цих тренінгів додаються якісь певні елементи", - пояснює Картавий.

І пригадує, як на тренінг до них прийшов 27-річний громадянин Чехії, для нього то був уже п’ятий тренінг за доросле життя.

Іван Ніколенко погоджується, що оптимальний варіант - оновлювати знання і навички що два роки. Хоча, звісно, раз у рік було би краще.

"Бажано, щоб це була регулярна основа на рівні держави. І нагляд за цим має бути, вважаю. Бо накладання турнікета - це не історія з велосипедом. Є дослідження, які показують, що здобута навичка втрачається доволі швидко - 6-9 місяців. Плюс це не працює так, що можна прийти і подивитися, це треба робити своїми руками, щоб у критичній ситуації не думати стояти, а діяти, бо часу обмаль - від декількох хвилин до 60 секунд залежно від обставин", - пояснює інструктор.

Влітку 2022 року цю тему на рівні міністерства почали обговорювати в освітянській спільноті. Іван каже, що таку тенденцію в "Солом’янських котиках" теж помітили, досить часто до них зверталися і самі вчителі, і директори з проханням провести тренінг для колективу. Але й історії є різні.

Фото: facebook/Центр Спеціальної Підготовки

"На одному з останніх тренінгів була вчителька, яка в кінці каже "ну я поняла одне - краще чекати професіонала". Тут крутись як хочеш, але це твоя відповідальність надати людині допомогу. Люди бояться брати відповідальність. І одна з цілей курсів - виростити в людях упевненість в тому, що вони можуть надати допомогу", - наголошує він.