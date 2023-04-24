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Росія вдарила в суть Статуту ООН, - посол США в ООН

США нагадали про затримання американських громадян в РФ.

Росія вдарила в суть Статуту ООН, - посол США в ООН
Фото: EPA

Посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що Росія “вдарила в саму суть Статуту ООН”.

Про це повідомляє CNN.

У своєму зверненні до журналістів перед засіданням Радбезу ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що “неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті: Росію”.

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Вона звинуватила Росію у “свавільних затриманнях політичних активістів, журналістів та лідерів опозиції”, та у “неправомірному затриманні американських громадян”. Посол в ООН згадала ув'язнених американців Пола Велана та Евана Гершковича, і назвала їх “політичними пішаками”. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН. Зокрема, Гутерреш сказав, що вторгнення Росії в Україну завдало "величезних страждань і спустошення країні та її народу" та закликав до термінових "ефективних дій у відповідь".

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