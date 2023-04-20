В центрі Парижу зʼявиться Київський сквер, - Кличко

Голови Києва та Парижу домовились про те, що в центрі столиці Франції зʼявиться Київський сквер.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“У червні цього року в центрі Парижу, біля Пті Палє, зʼявиться Київський сквер. Про це ми, зокрема, домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижу Анн Ідальго, яка відвідала Київ”, - написав Кличко.
Мер Києва під час зустрічі подякував пані Ідальго за підтримку України і допомогу Києву.
Також голови столиць домовилися про подальшу співпрацю міст.
Нагадаємо, у березні минулого року міська рада Парижа проголосувала за присвоєння Києву звання "почесний громадянин".