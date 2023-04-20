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На дистанційну форму навчання в Україні перевелись більше 770 тисяч школярів

На домашню форму навчання перейшли 64 409 учнів.

На дистанційну форму навчання в Україні перевелись більше 770 тисяч школярів
Фото: EPA/UPG

З 24 лютого 2022 року близько 772 909 школярів змінили форму здобуття освіти з денної на дистанційну. При цьому на домашню форму навчання перейшли 64 409 учнів.

Про це йдеться у дослідженні Державної служби якості освіти.

Згідно з результатами цього дослідження, 15% навчальних закладів працювали очно, 33% – дистанційно, а 51% – у змішаному форматі. На сході та півдні України найпоширенішою формою навчання було дистанційне.

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Зазначається, що третина дітей не має повного доступу до навчального процесу через війну. Хоча у містах ситуація щодо доступу до освіти краща, ніж у селах, 32% дітей із малозабезпечених сімей у містах та 46% в селах не мають можливості здобути освіту. 

Дослідження також показало, що понад 92% шкіл надавали можливість здійснювати освітній процес у синхронному та/або асинхронному режимах, і учні мали змогу приєднуватися до нього. 40% батьків повідомили, що їхні діти постійно навчалися, при цьому на заході України цей показник складає 32%, а  на сході - 50%.

Найбільші переміщення учнів відбулися на сході та півдні України. Зі сходу в інші регіони України переїхали 27% учнів початкової школи та 23% базової і старшої, 16% та 14% школярів виїхали за кордон. З півдня в інші регіони України виїхали 16% учнів початкової школи та 14% базової і старшої, за кордон 17% та 14% відповідно.

Зазначається,що дослідженням було охоплено вибірку зі 150 шкіл з усіх областей України. У дослідженні взяли участь 150 директорів шкіл, 6532 вчителів, 10 899 батьків учнів початкової, базової та старшої школи та 4324 учнів (переважно десятикласники).

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький обговорили підтримку українських здобувачів освіти в Польщі.

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