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У Херсоні двоє жінок загинули від обстрілу росіян

Вони отримали мінно-вибухові травми.

У Херсоні двоє жінок загинули від обстрілу росіян
Фото: Офіс генерального прокурора Telegram

У Херсоні у суботу, 15 квітня, двоє жінок загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що за добу 14 квітня по Херсонській області противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. Херсон ворог обстріляв 9 разів.

Російська армія вдень 13 квітня вдарила по Херсонській області, зокрема Херсону. У Херсоні чоловік, що опинився в епіцентрі обстрілу, отримав несумісні із життям травми. Щонайменше двоє цивільних були поранені.

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