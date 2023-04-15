У Херсоні двоє жінок загинули від обстрілу росіян

У Херсоні у суботу, 15 квітня, двоє жінок загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за добу 14 квітня по Херсонській області противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. Херсон ворог обстріляв 9 разів.

Російська армія вдень 13 квітня вдарила по Херсонській області, зокрема Херсону. У Херсоні чоловік, що опинився в епіцентрі обстрілу, отримав несумісні із життям травми. Щонайменше двоє цивільних були поранені.