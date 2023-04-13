Жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній

Православна Церква України не є учасницею політичної боротьби та не контролюється жодною політичною силою. Про це у своєму зверненні заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і Всієї Русі Епіфаній, спростовуючи інформацію про залежність керівництва ПЦУ від політичних лідерів.

“Роками структура Московського Патріархату в Україні розбудовувалася саме за такою хибною моделлю тіньового контролю. Деркач, Новінський, Медведчук та інші подібні діячі вважали себе ніби учасниками «акціонерного товариства», що вирішують за спиною «найнятих менеджерів» у рясах всі ключові питання. Така модель значною мірою спричинилася до нинішньої публічної катастрофи Московського Патріархату в Україні.

За принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову наші супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну Церкву України, нав’язуючи їй імідж «церкви Петра Порошенка». У такий саме спосіб свого часу намагалися Київський Патріархат подавати як «церкву Кравчука» – нібито виключно партійний політичний проєкт, який працює лише на імідж однієї особи”, - зазначив владика.

Він назвав інформацію про те, що Петро Порошенко має вплив на ПЦУ, брехливими плітками.

“Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну Церкву”, - відзначив митрополит Епіфаній.

Він заявив, що різними каналами шириться брехлива інформація про те, що керівництво Православної Церкви України і особисто Предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях.

“Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп. Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви”, - запевнив митрополит.