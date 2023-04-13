Евакуйованих доправили до Херсона, звідки волонтери перевезли їх до тимчасового прихистку.

Працівники поліції 12 квітня евакуювали зі смт Козацьке Новокаховської міської громади Херсонської області останню дитину.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

“17-річного хлопця разом із бабусею броньованим автомобілем поліцейські вивезли до безпечнішого місця, де передали іншій групі”, - йдеться у повідомленні.

Після того евакуйованих доправили до Херсона, звідки волонтери перевезли їх до тимчасового прихистку.

Тепер життю та здоров’ю підлітка та його бабусі нічого не загрожує.

Поліцейські продовжуватимуть евакуювати громадян, у першу чергу дітей, із зони бойових дій.

Жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів військ країни-агресора, закликають виїхати. Насамперед це стосується родин із дітьми.

Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян.