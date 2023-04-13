Працівники поліції 12 квітня евакуювали зі смт Козацьке Новокаховської міської громади Херсонської області останню дитину.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.
“17-річного хлопця разом із бабусею броньованим автомобілем поліцейські вивезли до безпечнішого місця, де передали іншій групі”, - йдеться у повідомленні.
Після того евакуйованих доправили до Херсона, звідки волонтери перевезли їх до тимчасового прихистку.
Тепер життю та здоров’ю підлітка та його бабусі нічого не загрожує.
Поліцейські продовжуватимуть евакуювати громадян, у першу чергу дітей, із зони бойових дій.
Жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів військ країни-агресора, закликають виїхати. Насамперед це стосується родин із дітьми.
Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян.