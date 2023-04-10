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За день окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Всього за день було здійснено 9 обстрілів.

За день окупанти обстріляли 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 10 квітня російські війська обстріляли Білопільську, Хотінську, Великописарівську, Миропільську  та Шалигинську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Хотінську громаду обстріляли з мінометів, зафіксовано 6 прильотів. Було пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади.

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Великописарівську громаду обстріляли з АГС,10 пострілів.

По території Білопільської громади ворог скинув 34 міни та здійснив 58 пострілів з АГС. 

Шалигинську та Миропільську громади обстріляли з мінометів - 9 та 1 приліт відповідно.

Нагадаємо, зранку у понеділок 10 квітня російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Херсонській області.

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