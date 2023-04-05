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Актор Остап Ступка напідпитку спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ

Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. 

Актор Остап Ступка напідпитку спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Остап Ступка
Фото: startruth.stb.ua

У вівторок, 4 квітня, актор Остап Ступка напідпитку спричинив смертельне ДТП у Голосієвському районі Києва. 

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерела у правоохоронних органах. 

“Інцидент трапився близько 23 години ночі. Ступка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в’їхав на своєму позашляховику Range Rover в легковий автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій легковика перебував на момент зіткнення у машині. Він отримав травми різної тяжкості та був доставлений до лікарні. Актора затримали на місці.

Нацполіція Києва підтвердила факт ДТП, не називаючи особу винуватця зіткнення. 

Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле.

Наразі відкрито кримінальне провадження, за яким Ступці загрожує до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участі народного депутата. У кінці березня депутат збив пішохода у селищі Золочівського району.

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