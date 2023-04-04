​Росія затосовує проти України до 20 керованих бомб на добу, – Ігнат

Росія застосовує нові керовані бомби у кількості до 20 штук на добу на всій лінії фронту.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає Liga.net.

За його словами, жодного затишшя в повітрі немає, авіація ворога продовжує регулярно бити по Україні.

Ігнат зазначив, що росіяни почали застосовувати планерувальні бомби, які летять на десятки кілометрів – приблизно до 70 км.

"Ворог застосовує 10-15, до 20 бомб за день по всій лінії фронту з літаків Су-35 і Су-34, які не входять до зони ураження нашої ППО. На жаль, нам нічим поки що реагувати, для цього потрібні Patriot і західні винищувачі", – пояснив він.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив у Сенаті США, що Збройні сили України у майбутньому мають обов’язково отримати винищувачі F-16, однак зараз західним партнерам слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою.