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На українсько-польському кордані зростають автомобільні черги

Накопичення транспорту спостерігається у пунктах пропуску “Шегині” і “Краківець”.

На українсько-польському кордані зростають автомобільні черги
Фото: Трускавецька міська рада

На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, зростають автомобільні черги.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Активізація руху пов’язана з тим, що багато українців повертаються додому напередодні Великодніх свят.

“Це місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону. Таким чином, у основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як “Шегині” і “Краківець”, спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України”, − зазначають прикордонники. 

Відтак прикордонники збільшили кількість персоналу для оформлення мандрівників, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами для реагування на зміну ситуації. 

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У ДПСУ радять обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску “Угринів”, “Рава-Руська”, “Смільниця”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проєкт Указу Президента України про припинення прикордонного співробітництва України з Росією та Білоруссю

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