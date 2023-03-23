​Російські підрозділи залишили Нову Каховку

Станом на 22 березня всі підрозділи російської окупаційної армії, які були розміщені в Новій Каховці Херсонської області, залишили місто.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До цього загарбники пограбували жителів.

"Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", - розповіли в командуванні.

Крім цього, у низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області росіяни почали пошуки громадян з проукраїнською позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які служили в правоохоронних органах України.

Нагадаємо, нещодавно у Новій Каховці Херсонської області стався вибух біля автомобіля колаборанта, заступника керівника окупаційної адміністрації міста Віталія Гури.

Вдень 23 березня росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині.