Росія відкрила вогонь по Запоріжжю і острову Хортиця

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Російська армія вранці 22 березня влаштувала обстріл Запоріжжя. Вогонь окупанти відкрили по житлових будинках та острову Хортиця.

Про це в Телеграмі заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Інші деталі зʼясовуються.

Хортиця – найбільший острів на Дніпрі. Унікальний природний та історичний комплекс.

Учора окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоіванівка, Чарівне, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Білогір'я, Щербаки, Приморське, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.