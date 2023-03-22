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Росія відкрила вогонь по Запоріжжю і острову Хортиця

Ворог обстрілює будинки. 

Росія відкрила вогонь по Запоріжжю і острову Хортиця
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська армія вранці 22 березня влаштувала обстріл Запоріжжя. Вогонь окупанти відкрили по житлових будинках та острову Хортиця.

Про це в Телеграмі заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

Інші деталі зʼясовуються.

Хортиця – найбільший острів на Дніпрі. Унікальний природний та історичний комплекс.

Учора окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоіванівка, Чарівне, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Білогір'я, Щербаки, Приморське, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

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