​В УПЦ МП пожалілися, що їх не пускають до печер і мощей Києво-Печерської лаври

Українська православна церква Московського патріархату заявляє, що керівництво заповідника "Києво-Печерська Лавра" заборонило її ченцям, священнослужителям та вірянам доступ до Ближніх та Дальніх печер через роботу комісії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті УПЦ МП.

"20 березня 2023 року на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості “культурних цінностей”... Також у зв’язку із цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм). Тобто, молитва в цих храмах буде неможлива", – заявив голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Закриття доступу до печер в церкві назвали "безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян", які їдуть з різних регіонів вклонитися Києво-Печерським святиням.

Також УПЦ МП провело аналогії з радянськими часами, коли атеїстична влада займалася "наругою над святинею, мощі діставали з ковчегів, з них знімали покрови для детального опису і виставлення на музейних вітринах".

Нагадаємо, 10 березня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Крім того, аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов. А в січні щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.

20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента і вимагали зустрічі з президентом Зеленським. В Офісі президента повідомили, що такої зустрічі заплановано не було, а представники УПЦ МП відмовились передати своє звернення для такої зустрічі.