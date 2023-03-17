Питання ще вирішується, але як варіант розглядають новий графік із початком о 00:00 з 26 березня.

Київ планує скоротити комендантську годину. Згідно з робочою пропозицією міської влади, з 26 березня вона починатиметься не о 23:00, а опівночі, і триватиме, як раніше, до 5:00.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Після вирішення питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень, зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", – пояснив начальник адміністрації Попко.

Він додав, що скорочення комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста.

"Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи. Київською міською військовою адміністрацією буде враховано усі гарантії безпеки населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо", – зазначив голова КМВА.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години. У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.

Нагадаємо, що кияни в петиціях просили скоротити комендантську годину, втім влада відмовлялася. Графік з опівночі до пʼятої ранку діє в декількох містах України, зокрема в Львові та Одесі. У більшості регіонів комендантська встановлена з 23:00.