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Пентагон проалізує розвідувальну цінність операцій дронів у районі Чорного моря, – СNN

Незабаром після зіткнення військові відправили ту саму модель безпілотника на місію приблизно в тому ж районі.

Пентагон проалізує розвідувальну цінність операцій дронів у районі Чорного моря, – СNN
Фото: EPA

США проводять оцінку своїх операцій безпілотників у районі Чорного моря, зважуючи витрати та вигоди від польотів після того, як Росія збила американський військовий дрон MQ-9 Reaper на початку цього тижня.

Про це пише CNN з посиланням на посадовців.

“США не припинили польоти повністю, поки вони завершують аналіз – незабаром після зіткнення військові відправили ту саму модель безпілотника на місію приблизно в тому ж районі над Чорним морем”, – повідомили представники США. 

Цей літак мав обстежити місце катастрофи та спостерігати за росіянами, які шукали уламки.

Американські військові “уважно вивчають” маршрути безпілотників і оцінюють, як краще зменшити ризик конфлікту з російськими військовими, винищувачі яких регулярно літають у Крим і з нього.

Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та переваги виконання цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність маршруту з ризиком ескалації з Росією.

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Деякі військові США стурбовані тим, що обмеження маршрутів безпілотників вплине на збір розвідданих, пов’язаних з війною в Україні, сказав високопоставлений військовий чиновник. Але у США є потенційні альтернативи для збору інформації, такі як супутники-шпигуни.

За словами офіційних осіб, найближчими днями Пентагон розглядає можливість проведення ще одного польоту безпілотника над Чорним морем, який відповідатиме стандартному робочому графіку.

Нагадаємо, на думку американської влади, Росія знайшла в Чорному морі уламки збитого американського безпілотника спостереження MQ-9 Reaper.

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