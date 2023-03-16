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Над Бєлгородом збили дві ракети

Інформації про постраждалих наразі немає.

Над Бєлгородом збили дві ракети
Ілюстративне фото
Фото: Дніпро обласний

Над Бєлгородом Російської Федерації, що розташоване поруч із українським кордоном, система противітряної оборони збила дві ракети.

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

“У Бєлгороді системою ППО було збито 2 ракети”, – заявив він.

За його словами, інформації про постраждалих немає.

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Нагадаємо, торік у вересні у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи. Ймовірно, під час запуску здетонувала ракета.

У березні біля Бєлгорода було чутно серію вибухів. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухали боєприпаси на складі. Віцепрем’єр України Ірина Верещук, коментуючи ситуацію, зазначила, що в Бєлгороді сталася самовільна детонація боєприпасів. 

У квітні повідомлялося, що на нафтобазі у Бєлгороді за 40 км від українського кордону горять 8 резервуарів.

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