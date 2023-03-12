У Харкові тимчасово припинило рух метро

У Харкові зупинили рух метрополітену, який було відновлено вранці 12 березня.
Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.
"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Речник метрополітену Олексій Бітнер повідомив, що підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові, інформує Суспільне.
У Харкові метро не працювало з 9 березня, коли Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.
Нагадаємо, що 12 березня на Харківщині застосовуються обмеження через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів 9 березня.