У Харкові тимчасово припинило рух метро

У місті метро не працювало з 9 березня.

У Харкові зупинили рух метрополітену, який було відновлено вранці 12 березня.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Речник метрополітену Олексій Бітнер повідомив, що підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові, інформує Суспільне.

У Харкові метро не працювало з 9 березня, коли Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Нагадаємо, що 12 березня на Харківщині застосовуються обмеження через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів 9 березня.