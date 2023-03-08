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Шахеди. Зламана стріла
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Цієї ночі бійці Нацгвардії збили на півночі України "шахед"

Військові опублікували фото збитого апарату. 

Цієї ночі бійці Нацгвардії збили на півночі України "шахед"
Фото: ОК Північ у Telegram

У ніч на 8 березня військові Національної гвардії України знищили ворожий безпілотник іранського виробництва, випущений ворогом по українцях.

Фото збитого обʼєкта опублікували в Telegram оперативного командування “Північ”. 

“Вночі військовослужбовці НГУ, що входять до складу Сил Оборони Сіверщини, знищили ворожий «мопед»”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ОК Північ Telegram

Протягом останніх днів росіяни декілька разів намагалися атакувати Україну “шахедами”. У ніч на 6 березня захисники збили 13 із 15 запущених безпілотників. 

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