Цієї ночі бійці Нацгвардії збили на півночі України "шахед"

У ніч на 8 березня військові Національної гвардії України знищили ворожий безпілотник іранського виробництва, випущений ворогом по українцях.
Фото збитого обʼєкта опублікували в Telegram оперативного командування “Північ”.
“Вночі військовослужбовці НГУ, що входять до складу Сил Оборони Сіверщини, знищили ворожий «мопед»”, – йдеться у повідомленні.
Протягом останніх днів росіяни декілька разів намагалися атакувати Україну “шахедами”. У ніч на 6 березня захисники збили 13 із 15 запущених безпілотників.