Цієї ночі бійці Нацгвардії збили на півночі України "шахед"

LB.ua в Google News

Фото: ОК Північ у Telegram

У ніч на 8 березня військові Національної гвардії України знищили ворожий безпілотник іранського виробництва, випущений ворогом по українцях.

Фото збитого обʼєкта опублікували в Telegram оперативного командування “Північ”.

“Вночі військовослужбовці НГУ, що входять до складу Сил Оборони Сіверщини, знищили ворожий «мопед»”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ОК Північ Telegram

Протягом останніх днів росіяни декілька разів намагалися атакувати Україну “шахедами”. У ніч на 6 березня захисники збили 13 із 15 запущених безпілотників.