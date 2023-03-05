Наразі Україна наразі не контролює 922 км сухопутного кордону з РФ

Сили оборони повернули понад 1000 км на кордоні з Росією.

Наразі через повномасштабну війну залишається тимчасово не контрольованою Україною сухопутна ділянка кордону з РФ у 922 км.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Силами оборони країни було повернуто контроль над ділянкою у 395 км українсько-білоруського кордону та більш як 1000 км на кордоні з Росією.

“Ми працюємо над осучаснення засобів контролю: камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням по всій лінії державних рубежів не залишать «сліпою» жодну ділянку нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко”, – розповів міністр.

Нагадаємо, МВС вже розпочало розробку механізму відновлення безпечного простору в Україні після перемоги.