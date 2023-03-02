Окупанти поцілили у багатоповерхівку у Запоріжжі, зруйнувавши три поверхи

Вночі 2 березня російська армія атакувала Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок”, – зазначив він.

Інформація наразі уточнюється.

Оновлення 02:46. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог завдлав ракетний удар по житловому будинку і зруйнував три поверхи.

Окупанти вдарили, можливо, ракетами С-300.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, перед цим окупанти обстрілювали Запоріжжя 20 лютого. У місті зафіксували влучання у поле поруч з приватними будинками, вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка, жертв не було.