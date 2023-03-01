На Полтавщині збили 5 ворожих безпілотників (оновлено)

Під час повітряної тривоги на Полтавщині працює ППО.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА”, - написав він.

Лунін нагадав, що повітряна тривога триває, і закликав залишатись в укриттях та зберігати спокій.

Про вибухи повідомив і мер Кременчука Віталій Малецький.

“В Кременчуці було чути звуки, схожі на вибухи”, - написав він.

Оновлення 01:19. Лунін повідомив, що попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, уламки "шахеда" виявили на території одного із районів Київщини. Уламки знайшли в полі. Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає.