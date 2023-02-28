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Швеція надасть Україні $30 млн на підтримку енергетики

Швеція також виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ.

Швеція надасть Україні $30 млн на підтримку енергетики
Допомога від Швеції
Фото: Міненерго

Швеція зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України обсягом 30 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з віцепрем'єр-міністеркою Швеції Еббою Буш. Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, яка наразі працює на всіх українських атомних станціях. 

"Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку", – пояснив Галущенко. 

Зазначимо, що Фонд підтримки енергетики України створений торік при Секретаріаті Енергетичного співтовариства. 

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Нагадаємо, що на початку березня США направлять в Україну третій транш допомоги енергетичному сектору у вигляді обладнання.

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