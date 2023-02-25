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На Київщині чоловік вбив собаку, викинувши тварину через вікно

Розпочато кримінальне провадження.

На Київщині чоловік вбив собаку, викинувши тварину через вікно
Фото: Нацполіція

На Київщині чоловік вбив собаку, викинувши тварину через вікно багатоповерхівки.

Про це повідомили в обласній поліції.

Подія сталася у Борисполі, факт жорстокого поводження із тваринами розслідують правоохоронці.

“25 лютого, близько 16 години, до поліції надійшло повідомлення від очевидця події про те, що чоловік через вікно багатоповерхівки викинув собаку”, – йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. 

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Нагадаємо, торік влітку у Києві викрили торговців екзотичними тваринами, які утримували без належних умов близько 400 звірів і птахів.

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