На Київщині чоловік вбив собаку, викинувши тварину через вікно багатоповерхівки.

Про це повідомили в обласній поліції.

Подія сталася у Борисполі, факт жорстокого поводження із тваринами розслідують правоохоронці.

“25 лютого, близько 16 години, до поліції надійшло повідомлення від очевидця події про те, що чоловік через вікно багатоповерхівки викинув собаку”, – йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, торік влітку у Києві викрили торговців екзотичними тваринами, які утримували без належних умов близько 400 звірів і птахів.