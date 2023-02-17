Учора Україна обміняла 101 полоненого на одного церковника-колаборанта з УПЦ (МП)

Він був визнанний винним у колабораційній діяльності та засуджений до семи років позбавлення волі.

Учора Україні вдалося обміняти одного церковника-колаборанта УПЦ (МП) на 101 військовополоненого. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише УП.

"Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. РФ запросила, Україна не стала заперечувати, він сам був лише за, це допомогло повернути наших захисників додому. Ця робота буде тривати", – сказав він.

За даними журналістів, йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ (МП) Миколу Зірку.

Учора Офіс генпрокурора повідомив, що настоятеля цієї "Казанської" єпархії визнали винним у колаборантстві і засудили його до семи років позбавлення волі та конфіскації майна. У травні 2022 року настоятель цієї парафії вступив у змову з військовими російської армії та за їхньою вказівкою організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу.

У межах вчорашнього обміну Україна повернула 101 людину: 100 військових та одного цивільного – першого заступника мера Енергодара. Більшість військових – захисники Маріуполя, є оборонці з херсонського та київського напрямків.