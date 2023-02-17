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​У Севастополі пролунали вибухи, - ЗМІ

Окупанти знову заявили про атаку безпілотників

​У Севастополі пролунали вибухи, - ЗМІ
Севастополь, вибух 20 серпня (ілюстративне фото)
Фото: Рефат Чубаров у Facebook

У центральній частині окупованого Севастополя вранці пролунав гучний звук, схожий на приглушений артилерійський постріл або вибух.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Також Telegram-канали повідомляють про звуки, схожі на вибухи, в районі вулиці Лукомської, на проспекті Генерала Острякова та у Комишовій бухті, а також у Балаклаві.

Глава окупаційної адміністрації Михайло Развожаєв знову заявив, що російські ППО "збили безпілотник".

Напередодні ЗМІ також повідомляли про вибухи над районами, в яких розташовані російські військові частини.  Развожаєв також заявляв про атаку українських безпілотників.  Українські військові не коментували цей інцидент.

Нагадаємо, із серпня в тимчасово окупованому росіянами Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це "стрільбою по українських безпілотниках" і "роботою ППО". Російський глава Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники "основною загрозою" для Криму.

У січні цього року стало відомо, що керівник окупантів Развожаєв вивіз усе своє майно, включно з собаками і кішами, на Кіпр.

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року.

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