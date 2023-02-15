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Росіяни вдарили ракетами по Покровську: пошкоджено багатоповерхівку, є поранені

Рятувальні роботи тривають.

Росіяни вдарили ракетами по Покровську: пошкоджено багатоповерхівку, є поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

У середу 15 лютого росіяни завдали удару по Покровську Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, поранення отримали щонайменше двох цивільних.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети. Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзда двох людей.

Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. Є загиблий і поранений. 

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