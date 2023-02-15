У середу 15 лютого росіяни завдали удару по Покровську Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, поранення отримали щонайменше двох цивільних.
Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети. Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзда двох людей.
Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.
Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. Є загиблий і поранений.