У середу 15 лютого росіяни завдали удару по Покровську Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, поранення отримали щонайменше двох цивільних.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети. Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзда двох людей.

Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. Є загиблий і поранений.