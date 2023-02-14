Резніков підтвердив призначення нових заступників голови Міноборони

Міністр зазначив, що це - не останні кроки з перезавантаження оборонного відомства.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив призначення нових заступників.

Про цпе він написав у фейсбуці.

"Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників", - зазначив Резніков.

Міністр зазначив, що вони сконцентруються на низці пріоритетних проєктів, які "вимагають повного залучення їхьої експертизи та компетенцій".

"Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", - додав Резніков.

Він також розповів, що запросив до команди нових людей. Так, на посаду першого заступника міністра подано кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", - зазначив Резніков.

На посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції запрошено відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у парламенті, а також на посаді посла України у Канаді.

Заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації стане волонтер із бекграундом у сфері ІТ, а журналіст та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що вже подав відповідні документи на погодження нових заступників. Дейнега такж написав на своїй фейсбук-сторінці, що "наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації".

Днями міністр оборони назвав напрямки запобігання корупції в міністерстві та оголосив про пошук відповідних кадрів. Також Резніков розповів, скільки посадових осіб із ЗСУ та Міноборони притягнули до відповідальності.