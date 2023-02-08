Кулеба з міністром закордонних справ Естонії новий пакет антиросійських санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу новий пакет антиросійських санкцій.
“Сьогодні я розмовляв зі своїми естонським другом Урмасом Рейнсалу про про шляхи посилення майбутнього 10-го пакету санкцій ЄС щодо Росії”, – написав Кулеба у Твіттері.
Також йшлсоя про спільні наступні кроки щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
“Російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності”, – підкреслив очільник МЗС.
Today, I spoke to my Estonian friend @UrmasReinsalu on ways to strengthen the upcoming 10th EU sanctions package on Russia and our joint next steps toward creating a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Russian leadership must be held accountable.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023
Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс підписав указ про відкликання з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Естонської Республіки в РФ Маргуса Лайдре.
23 cічня Росія викликала Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.