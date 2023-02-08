Кулеба з міністром закордонних справ Естонії новий пакет антиросійських санкцій

Також йшлося про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу новий пакет антиросійських санкцій.

“Сьогодні я розмовляв зі своїми естонським другом Урмасом Рейнсалу про про шляхи посилення майбутнього 10-го пакету санкцій ЄС щодо Росії”, – написав Кулеба у Твіттері.

Також йшлсоя про спільні наступні кроки щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

“Російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності”, – підкреслив очільник МЗС.

Today, I spoke to my Estonian friend @UrmasReinsalu on ways to strengthen the upcoming 10th EU sanctions package on Russia and our joint next steps toward creating a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Russian leadership must be held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс підписав указ про відкликання з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Естонської Республіки в РФ Маргуса Лайдре.

23 cічня Росія викликала Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.