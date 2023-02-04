Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував відео з окупованого російськими військами Сєвєродонецька, зокрема, згорілий внаслідок влучання ворожого снаряду Льодовий палац.

Про це Гайдай написав у Телеграм.

«Сєвєродонецьк — місто-згарище. Так зараз виглядає символ обласного центру. У червні мешканців Луганщини приголомшила новина, що Льодовий палац згорів внаслідок рашистського влучання. Згоріла п’ятдесятирічна історія. 5000 сєвєродончан (саме стільки вміщувала зала) більше не відвідають концерт на кращій сцені міста. Росіяни умисно закидали Льодовий снарядами і не лише його — знищено багато культових споруд, які були легендами Сєвєродонецька. Випалене місто ледь живе. Без світла, газу, води, мобільного зв‘язку, медицини, освіти, але з пунктами обігріву, награними ремонтами, затопленими багатоповерхівками і «солодкою» пропагандою. «русский мир» у всій красі», - написав Гайдай.

Нагадаємо, що російські окупанти почали заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій Луганщини.