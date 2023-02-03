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У тимчасово окупованому Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта

Інформація уточнюється.

У тимчасово окупованому Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта
Скріншот відео
Фото: Іван Федоров у Telegram

У п’ятницю 3 лютого близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто колаборанта.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“За попередніми даними авто належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом “русского міра” пішов прислуговувати окупантам”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Федорова, ймовірно спрацював вибуховий пристрій.

 

Нагадаємо, у грудні в окупованому Скадовську підірвали авто колаборанта Віталія Булюка. 

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