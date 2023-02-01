Два топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Підозру Терещенку, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів.

Офіційної інформації від правоохоронців ще не надходило.

Нагадаємо, за даними видання "Дзеркало тижня", Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.

У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив ціноутворення і наголосив, що Міноборони купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

24 січня через скандал подав у відставку заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.