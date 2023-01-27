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“Азов” став штурмовою бригадою у складі ЗСУ, підрозділ воює у Бахмуті

"Зима точно буде спекотною”.

“Азов” став штурмовою бригадою у складі ЗСУ, підрозділ воює у Бахмуті
Фото: facebook/Андрій Білецький

Підрозділ Сил спеціальних операцій “Азов” став Третьою окремою штурмовою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ. 

Про це повідомив лідер Азовського руху Андрій Білецький.

“Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Білецький додав, що вирішальна битва у війні ще попереду і потребує нових масштабів.

“Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність. А отже – російським чмобікам, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що складати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів. Зима точно буде спекотною”, – додав лідер “Азову”.

Зазначимо, бригада була сформована на основі добровольчого загону територіальної оборони (ТрО) "Азов", що був створений у Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного російського вторгнення в Україну. Кістяком підрозділу стали ветерани ОЗСП "Азов" Національної гвардії України та представники Азовського руху.

Нагадаємо, патронатна служба "Янголи Азову" закликає не оприлюднювати жодної інформації стосовно обмінів чи полонених, наголошуючи, що публікації на цю тему значно погіршують умови перебування українських захисників у полоні.

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