Торік кількість вбивств журналістів у світі зросла вдвічі, найбільше смертей в Україні та Мексиці

У 2022 році кількість вбивств журналістів у всьому світі зросла на 50% порівняно з попереднім роком.

Про це пише Associated Press з посиланням на звіт нью-йоркського Комітету захисту журналістів.

Більше половини – 35 із 67 вбивств – сталися в Україні, Мексиці та Гаїті. Це є найвищим показником із 2018 року.

Журналісти у вище згаданих трьох країнах працюють в умовах надзвичайного стресу через підвищену небезпеку. 41 із 67 смертей пов'язана безпосередньо з їхньою роботою.

В Україні торік вбили 15 працівників ЗМІ. Журналісти, які висвітлюють війну в Україні, “стикаються з величезним ризиком”, зазначили у Комітеті.

“Представники преси часто отримують поранення внаслідок обстрілів під час висвітлення конфлікту, а деякі повідомляють, що вони стали мішенню російських військ”, – йдеться у звіті.

За даними комітету, у Мексиці вбили 13 журналістів, інші медіагрупи говорять про 15 смертей. Це зробило б 2022 рік найбільш смертоносним роком щонайменше за три десятиліття для мексиканських репортерів. Тут вбивства сталися через токсичну суміш насильства наркогруп, місцевої політичної корупції та відсутності покарання для вбивць.

У Гаїті вбили сімох журналістів, що є величезним числом для невеликої острівної країни з населенням близько 12 мільйонів людей. Деякі з них вбили жорстокі вуличні банди, але щонайменше двох застрелили поліцейські

Репортер Radio Caraibes Макенсон Ремі розповідає, що журналісти більше не знають, кому можна довіряти. “Журналістам надзвичайно складно робити репортажі на Гаїті, особливо у столиці. Корупція всюди, немає нікого, на кого ти міг би покластися”, – додав він.

У 2022 році також вбили чотирьох журналістів на Філіппінах і по двоє – у Колумбії, Бразилії, Гондурасі, Бангладеші, Індії, М'янмі, Сомалі та Чаді.

Торік 2 вересня у Сполучених Штатах вбили репортера Las Vegas Review-Journal Джеффа Германа.

Нагадаємо, у Міжнародній федерації журналістів повідомили, що щонайменше 375 журналістів і співробітників ЗМІ перебувають за ґратами. Серед країн-лідерів за кількістю арештованих - Китай та його союзники в Гонконгу (84), М'янма (64), Туреччина (51), Іран (34), Білорусь (33), Єгипет (23), Росія та окупований Крим (29), Саудівська Аравія (11), Ємен (10), Сирія (9) та Індія (7).