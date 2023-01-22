Українські військові влучили у шпиталь "кадирівців" на Луганщині

Українські захисники завдали удару по шпиталю окупантів на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Луганська область. Окупований Стаханов, він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю. Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.