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200 канадських бронемашин приїде в Україну до літа

Senators можуть використовуватись як машина для медичної евакуації або як тактична бойова машина.

200 канадських бронемашин приїде в Україну до літа
Фото: defence-blog.com

Канадська компанія, що постачає в Україну боєздатну бронетехніку, планує поставити Києву обіцяні 200 бронемашин Senator до літа.

Про це пише Reuters з посиланням на генерального директора компанії Романа Шимонова.

Компанія Roshel Inc з Онтаріо виробляє броньовані автомобілі для державних та комерційних організацій, включно з Державним департаментом США та Національним управлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Її бронетранспортери Roshel Senator, побудовані на шасі великого пікапа Ford Motor Co (F.N) F-550 з балістичної сталі та оснащені протимінним захистом та іншими засобами безпеки, використовувалися українськими солдатами для захисту від російського вторгнення. 

“Україна зараз перебуває в стані повномасштабної війни… і вони мають мати спосіб безпечного перевезення особового складу, і наша машина надає їм це рішення”, – сказав Шимонов.

За його словами, Senators можуть використовуватись як машина для медичної евакуації або як тактична бойова машина.Компанія налагодила “ускладнений” для безпеки ланцюжок поставок і щодня відвантажує кілька броньованих машин, сказав гендиректор.

Канада надала Україні допомогу на мільярди доларів, зокрема військового озброєння на суму понад 1 мільярд канадських доларів.

Нагадаємо, міністр оборони Канади Аніта Ананд відвідала Київ і оголосила про постачання Україні 200 бронетранспортерів Senator в рамках останнього пакету військової допомоги.

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