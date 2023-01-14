Унаслідок обстрілу Сумщини поранено людину

Унаслідок обстрілу прикордонних районів Сумської області постраждала людина.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Окупанти застосували міномети та артилерію.
“Через ворожу атаку осколкове поранення отримав 1 місцевий мешканець”, – зазначив голова ОВА.
Йому надається медична допомога.
Окрім того, пошкоджено чотири приватні будинки.
Нагадаємо, протягом п'ятниці, 13 січня росіяни завдали 55 ударів по Білопільській, Краснопільській та Есманській громадам Сумської області.