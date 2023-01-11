Наприкінці 2022 року Туреччина таємно постачала Україні касетні боєприпаси, – ЗМІ

Касетні боєприпаси у кілька разів могли б підвищити летальність українських обстрілів незахищених російських позицій.

Наприкінці 2022 року Туреччина таємно постачала Україні касетні боєприпаси часів Холодної війни.

Про це пише Foreign Policy із посиланням на чинних та колишніх американських та європейських чиновників.

“Після місяців звернень Києва до адміністрації Байдена, наприкінці 2022 року Туреччина почала надсилати до України кластерні артилерійські снаряди американського виробництва”, – зазначає видання.

Такі боєприпаси можуть бути дуже ефективним проти російських танків та піхоти, водночас можуть нашкодити й цивільному населенню. Експерти зазначають, що касетні боєприпаси у кілька разів могли б підвищити летальність українських обстрілів незахищених російських позицій.

“Ця зброя призначена для знищення танків шляхом розриву на менші суббоєприпаси, які можуть роками залишатися на полі бою, якщо не вибухають одразу. Кожен снаряд розкидає майже 88 менших боєприпасів”, – додає Foreign Policy.

Америкаське законодавство забороняє експортувати такі боєприпаси через їхній високий рівень осічок.

Чи використовували ці касетні боєприпаси українські військові – невідомо.

Варто додати, що Росія неодноразово використовувала касетні боєприпаси в Україні.

Нагадаємо, Канада закупить для України зенітно-ракетні комплекси американського виробництва NASAMS на 303 млн доларів.