НЕК "Укренерго" оприлюднило кадри обстріляної росіянами високовольтної підстанції, яка живила великі промислові об'єкти регіону.

За інформацією компанії, окупанти двічі завдали ракетного удару. В результаті було знищено всі автотрансформатори.

"Ракети двічі прилітали в обладнання, яке забезпечувало надійне живлення осель близько мільйона українців та промислових підприємств. Як наслідок, усі автотрансформатори підстанції знищені. Об’єкт, в який наші колеги вкладали всю свою майстерність, нині розбитий", - йдеться в повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, нещодавно Укренерго оприлюднило відео ремонту одного з енергооб'єктів, який постраждав від російських обстрілів.

Після нічної атаки "шахедами" 2 січня ситуація в енергосистемі була контрольованою.