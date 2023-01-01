У метро Києва обмежили рух через уламки ракети на колії

У метро Києва на "червоній" лінії обмежили рух через виявлення предметів, схожих на уламки ракети.

Рух поїздів здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної". Відповідне повідомлення опублікувала КМДА о 8:33 у Телеграмі.

"На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба. Про відновлення руху «червоною» лінією повідомимо додатково", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі ППО Києва відбила ворожу атаку безпілотників. Над столицею і біля неї збили 32 БпЛА іранського виробництва.