Кількість постражладих унаслідок обстрілу у Миколаєві зросла до 7 осіб (оновлено)

Троє із них у важкому стані.

У Миколаєві 31 грудня внаслідок російського обстрілу поранено 6 людей.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу”, - написав він.

У свою чергу додаткову інформацію повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

“Прильоти в Миколаєві. В Корабельному районі. На жаль, є постраждалі. 6 поранених. 3 - важкі. Медики працюють”, - написала Замазєєва.

Вона закликала містян перебувати в укриттях.

Оновлення 21:40. Кількість постраждалих зросла до 7 осіб.

Нагадаємо, у результаті ракетного обстрілу росіян 31 грудня в одному з районів Миколаєва виникла пожежа. Є пошкодження житлових будинків. Очільник ОВА повідомив про двох поранених, один із них - у важкому стані.