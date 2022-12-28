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В Одесі демонтують пам’ятник Катерині Другій

Скульптура не має історичної цінності.

В Одесі демонтують пам’ятник Катерині Другій
Фото: dumskaya.net

Сьогодні вранці почати демонтувати пам’ятник Катерині Другий на однойменній площі в центрі Одеси.

Про це пише “Думская”.

Зазначається, що рух транспорту на площі перекрито. Комунальники розпочали підготовку до демонтажу, вони розбирають нещодавно зведений навколо пам'ятника саркофаг. На місці знаходиться багато охорони.

Пам’ятник імператриці не має історичної цінності, він був виготовлений у 2007 році.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

 

Нагадаємо, рішення про демонтаж пам'ятника Одеська міськрада ухвалила 30 листопада. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання до Одеського художнього музею.

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