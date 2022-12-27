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ООН підтверджує загибель майже 7 тисяч цивільних українців

Зокрема, серед загиблих - 429 дітей.

ООН підтверджує загибель майже 7 тисяч цивільних українців
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

Від 24 лютого ООН офіційно підтвердило 6 884 смертей серед мирного населення України. Також ООН підтверджує 10 947 випадків поранень серед цивільних українців. 

Про це йдеться у звіті ООН

Зокрема, серед загиблих - 429 дітей.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначає, що фактичні цифри як загиблих, так і поранених цивільних українців значно вищі, оскільки немає повної інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії.

 

Йдеться, в першу чергу, про Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк. З цих міст надходять повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область, внаслідок чого гинуть та отримують поранення цивільні мешканці

Зокрема, під час артилерійського обстрілу одного з сіл Бериславського району загинули дві жінки, які знаходилися на подвір’ї будинку.

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