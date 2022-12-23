США вводять санкції проти постачальників російського флоту

Санкції вводять проти 10 російських військово-морських компаній та інститутів.

Сполучені Штати вводять санкції проти 10 російських військово-морських компаній та інститутів – постачальників російського флоту.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

“Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі відповідні заходи для стримування нападів Росії на Україну – чи то напади з повітря, землі чи моря”, – йдеться у повідомленні.

Обмеження підкреслюють просте повідомлення: Кремль має припинити свою жорстоку кампанію проти України, зазначили у відомстві.

Санкції введено проти:

компанії “Рігель” – постачальника літієвих батарей для Міноборони Росії;

Центрального науково-дослідного інституту “Електроприлад” – виробника обладнання для навігації та зв'язку. Він працює для забезпечення високої боєздатності підводних сил ВМФ РФ;

науково-виробничого об’єднання “Аврора” – виробника автоматичних систем керування для кораблів та підводних човнів;

концерну "Морінформсистема-Агат" – виробника автоматичних систем управління, зокрема бойового управління та управління вогнем;

Інституту океанології Академії наук Росії;

Центрального науково-дослідного Інституту морської інженерії;

Центрального науково-дослідного Інституту конструкційних матеріалів “Прометей”;

компанії “Технополь” – виробника обладнання для океанології та навігації;

товариства “Обухівське” – одного з провідних російських виробників морського обладнання з широким колом клієнтів у військовому та цивільному суднобудуванні;

товариства “Морські мостові та навігаційні системи” – виробника морського обладнання, систем пожежної сигналізації та пожежогасіння, палубних та допоміжних механізмів. Компанія встановлює компоненти безпеки на бойові кораблі ВМФ Росії.