Жителі Лимана і Світогорська на Донеччині отримали світло

Деокуповані населені пункти повертаються до життя.

Лиман і Святогірськ Донецької області вже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади. Роботи ускладнюються через замінування.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Донеччині, так само як і по всій Україні, працюють Пункти Незламності. Хтось тут навчається, хтось заряджає гаджети, хтось гріється.

“Також на Донеччині працюють пункти безоплатної видачі дров для населення. Всі жителі деокупованих територій можуть скористатися цією опцією безкоштовно”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через російські обстріли 15 грудня Херсон повністю знеструмлений.