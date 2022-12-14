У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями
Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ГоловнаСуспільствоВійна

США шукають енергтичне обладнання для України у всьому світі, – Reuters

Цього тижня адміністрація Байдена надіслала першу порцію допомоги для підтримки українських електромереж.

США шукають енергтичне обладнання для України у всьому світі, – Reuters
Фото: Пресслужба Чернігівської ОВА

Вашингтон шукає можливості постачання енергетичного обладнання Україні у всьому світі.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

Видання нагадало, що цього тижня адміністрація Байдена надіслала першу порцію допомоги на енергетичне обладнання на суму 53 мільйони доларів, про яку було оголошено минулого місяця. 

“Вартість на відкритому ринку, ймовірно, буде вищою, оскільки комунальні підприємства та виробники надали багато товарів за собівартістю та сплатили витрати на транспортування”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США відправили до України першу частину енергетичної допомоги на суму $13 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також