США шукають енергтичне обладнання для України у всьому світі, – Reuters

Цього тижня адміністрація Байдена надіслала першу порцію допомоги для підтримки українських електромереж.

Вашингтон шукає можливості постачання енергетичного обладнання Україні у всьому світі.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

Видання нагадало, що цього тижня адміністрація Байдена надіслала першу порцію допомоги на енергетичне обладнання на суму 53 мільйони доларів, про яку було оголошено минулого місяця.

“Вартість на відкритому ринку, ймовірно, буде вищою, оскільки комунальні підприємства та виробники надали багато товарів за собівартістю та сплатили витрати на транспортування”, – йдеться у повідомленні.