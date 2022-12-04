Щоб пройти зиму ми маємо бути стійкими і єдиними, як ніколи, - Зеленський

Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, перетворити країну на один великий Пункт Незламності, і яким би масштабним не був терор окупантів, наше бажання відновити все в нашому домі завжди було ще більш масштабним.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти - і ми вистоїмо. Вистояти цієї зими - це відстояти все", - заявив президент.

Він нагадав, що в Росії ще є ракети і перевага в артилерії, але в українців є те, чого окупант не має і не матиме.

"Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об’єднує навколо України увесь світ", - наголосив він.

Президент нагадав, що на повернення України чекають всюди, де ще є окупація та закликав до взаємодопомоги і стійкості.

"Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли, і ще більше дбати одне про одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти, і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити.

Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які здатні послабити нас усіх, навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли. Уся Україна має стати одним великим Пунктом Незламності та працювати щодня, працювати щоночі. Держава, бізнес, люди - усі ми, українці, усі разом", - наголосив він.

Президент подякував усім, хто допомагає посилювати Україну і хто після цієї зими обов’язково зможе сказати, що наближення нашої перемоги - це також його чи її особистий результат, особисте досягнення.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На засіданні окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

Крім того, було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури, а також обговорено реалізацію заходів із забезпечення духовної незалежності України.