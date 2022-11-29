ДБР затримало заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо

Під час затримання у нього виявили конституцію РФ та пропагандистські матеріали.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника міського голови Херсону, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на окупантів та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК). Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також він перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, рух ЧЕСНО закликає жителів Херсонщини ділитися інформацією про колаборантів. Для цього організація запустила інформаційну кампанію "Зрадників здавати сюди".