До 12 років позбавлення волі за держзраду засуджено колишнього військового прокурора Кримського регіону, - ОГ

Своїми діями та рішеннями "прокурор" забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури та окупаційного режиму на півострові.

За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 12 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього військового прокурора Кримського регіону за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що громадянин України, порушивши присягнув на вірність народу України, під час окупації півострова ЗС РФ пішов на співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з 2012 по 2014 рік засуджений був військовим прокурором Кримського регіону. У березні 2014 року він перейшов на службу до незаконно створеної "військової прокуратури Чорноморського флоту РФ", обійнявши там керівну посаду "заступника військового прокурора", одночасно з цим отримавши від окупантів звання "генерал-майора юстиції РФ".

Своїми діями та рішеннями "прокурор" забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури на півострові та окупаційного режиму загалом, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.

Наразі засудженого оголошено в розшук.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру військовій-зрадниці із Севастополя. Вона з 2014 року служить окупантам.