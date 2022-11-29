Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Як Україна змінює Арктику
Як Україна змінює Арктику
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
ГоловнаСуспільствоВійна

До 12 років позбавлення волі за держзраду засуджено колишнього військового прокурора Кримського регіону, - ОГ

Своїми діями та рішеннями "прокурор" забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури та окупаційного режиму на півострові.

До 12 років позбавлення волі за держзраду засуджено колишнього військового прокурора Кримського регіону, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 12 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього військового прокурора Кримського регіону за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що громадянин України, порушивши присягнув на вірність народу України, під час окупації півострова ЗС РФ пішов на співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з 2012 по 2014 рік засуджений був військовим прокурором Кримського регіону. У березні 2014 року він перейшов на службу до незаконно створеної "військової прокуратури Чорноморського флоту РФ", обійнявши там керівну посаду "заступника військового прокурора", одночасно з цим отримавши від окупантів звання "генерал-майора юстиції РФ".

Своїми діями та рішеннями "прокурор" забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури на півострові та окупаційного режиму загалом, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.

Наразі засудженого оголошено в розшук.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру військовій-зрадниці із Севастополя. Вона з 2014 року служить окупантам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , , ,
Читайте також