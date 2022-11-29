До 12 років позбавлення волі за держзраду засуджено колишнього військового прокурора Кримського регіону, - ОГ

За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 12 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього військового прокурора Кримського регіону за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Прокурори у суді довели, що громадянин України, порушивши присягнув на вірність народу України, під час окупації півострова ЗС РФ пішов на співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з 2012 по 2014 рік засуджений був військовим прокурором Кримського регіону. У березні 2014 року він перейшов на службу до незаконно створеної "військової прокуратури Чорноморського флоту РФ", обійнявши там керівну посаду "заступника військового прокурора", одночасно з цим отримавши від окупантів звання "генерал-майора юстиції РФ".
Своїми діями та рішеннями "прокурор" забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури на півострові та окупаційного режиму загалом, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.
Наразі засудженого оголошено в розшук.
Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру військовій-зрадниці із Севастополя. Вона з 2014 року служить окупантам.